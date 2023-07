Famiglia travolta e sterminata a Cadore | uno choc | domani | la ragazza tedesca…

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 9 luglio 2023) C'è grande interesse per l'udienza di convalida dell'arresto di Angelika Hutter. La 32enne tedesca sarà davanti al gipmattina, lunedì 10 luglio, a Belluno: non essendoci le aggravanti di alcol o droga, un'eventuale scarcerazione potrebbe non essere così remota, scrive La Stampa. L'accusa nei suoi confronti è di omicidio stradale plurimo, con gli inquirenti che stanno valutando la possibilità dell'investimento volontario: diversi dettagli fanno propendere per questa ipotesi, che però è ancora tutta da accertare. In questo senso la Procura ci va con i piedi di piombo, mentre gli inquirenti sono al momento preoccupati di ottenere la conferma del carcere: la donna è senza fissa dimora, non avrebbe un posto dove andare per eventuali domiciliari e il fatto che sia una cittadina straniera aumenta il pericolo di fuga. Il suo avvocato chiederà la scarcerazione: “È ...