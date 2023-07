Famiglia travolta da un’auto | la notizia da brividi sulla donna alla guida

(Di domenica 9 luglio 2023) Social. Incidente a Cadore, svolta sul caso: novità. Ennesima tragedia della strada, avvenuta nel pomeriggio del 6 Giugno 2023, a Santo Stefano di Cadore, nel Bellunese, dovevettura ha falciato unadi quattro persone mentre stava percorrendo a piedi la via Udine. Un bambino di due anni morto assieme al papà enonna.dell’auto unatedesca, che ha travolto ladi turisti della provincia di Venezia, con nonni, genitori e due bambini, uno sul passeggino e l’altro su una biciclettina. In queste ore ci sono state delle novità riguardanti ladell’auto.Leggi anche: ...

Al contrario, la prima volta in Brasile sono statadall'affetto delle persone con il mio ... Siamo rimaste molto vicine, non ci libereremo mai l'una dell'altra: siamo una". Che cosa le ...

Famiglia travolta da un'auto: tra le ipotesi anche l'investimento volontario Agenzia ANSA

In via Udine a Santo Stefano di Cadore il limite era di 50 km orari. Ma l’Audi nera di Angelika Hutter, la cittadina tedesca di 31 anni arrestata ieri per aver investito cinque persone, alcuni secondi ...Da giorni in carcere non parla. Con l’aiuto di una traduttrice dice solo che non ricorda nulla. Ma ora un video e un testimone potrebbero aggravare la sua posizione: Angelika Hutter, la 32enne tedesca ...