Famiglia falciata | spunta il video choc Il precedente della tedesca alla guida

(Di domenica 9 luglio 2023) È fissato per domani al carcere femminileGiudecca a Venezia l'udienza di convalida dell'arresto di Angelika Hutter, la donna di 31 anni originariacittadina di Deggendorf nella Baviera orientale che giovedì scorso a Santo Stefano di Cadore nel Bellunese ha investito quattro persone che camminavano sul marciapiede uccidendone tre. A perdere la vita dopo essere stati falciati dfolleHutter - non è stata esclusa la volontarietà di provocare il sinistro - il piccolo Mattia Antoniello che avrebbe compiuto 2 anni il prossimo 16 luglio, suo papà Marco di 48 anni e la nonna materna Maria Grazia Zuin di 64. Hutter è soggetto definito litigioso. Sui social nei mesi scorsi si è scagliata contro le banche tedesche, contro i corrieri, forse un retaggio di quando era fidanzata con un ...

IL VIDEO. Famiglia falciata nel Cadore, le immagini dell'Audi che sfreccia prima di uccidere bimbo, padre e nonna

