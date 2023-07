Facci e il caso La Russa | pioggia di critiche

I vertici #RAI sospendano la striscia del giornalista" Il mondo della stampa Le parole di...la nota " e non è schermo il fatto che la denuncia della giovane si sia trasformata in un '......sentire queste volgarità dal servizio pubblico Queste le domande che presenterò in un'interrogazione in Commissione di Vigilanza per chiedere come l'azienda Rai possa permettere che Filippo...Lo scrive su Twitter Carlo Calenda, postando la foto dell'editoriale di FilipposulLa Russa.

Caso figlio La Russa, Pd: 'Sul programma a Facci, la Rai ci pensi' Agenzia ANSA

Non vede la violenza sessuale: vede la droga. E senza rendersene conto scrive che a una drogata si può fare tutto, perché lei per prima s’è fatta di tutto ...Per Ordine dei giornalisti e Fnsi quanto scritto dal giornalista Filippo Facci sulla violenza denunciata a Milano è "intollerabile": polemiche dal Pd ...