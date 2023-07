Facci e il caso La Russa jr | ' Ragazza fatta di cocaina prima di essere fatta anche da Leonardo' Poi il chiarimento | ' Polemiche senza aver

(Di domenica 9 luglio 2023) Leggo che a lui sarà affidata una strisciadel Tg2 per 'affrontare in modo dissacrante e ironico i punti salienti del momento, offrendo spunti di lettura,eretici, tra cronaca, costume, ...

...sentire queste volgarità dal servizio pubblico Queste le domande che presenterò in un'interrogazione in Commissione di Vigilanza per chiedere come l'azienda Rai possa permettere che Filippo...... lo fa per cosa " (tweet dell'account @fdragoni di Fabio Dragoni); o ancora Filippoche su ... leggi ancheGiulia Tramontano, i soliti errori e orrori: ecco dove stiamo sbagliando Che cos'è ...... e la mia sconfitta professionale e il mio dispiacere derivano proprio da questo: dal fatto che ne abbiano fatto unsenza aver letto l'articolo da cui il passaggio è estrapolato', spiega...

Caso figlio La Russa, Pd: 'Sul programma a Facci, la Rai ci pensi' Agenzia ANSA

Cambia la storia, ma non le modalità di racconto. Sotto la lente d'ingrandimento del caso La Russa ci finisce chi ha denunciato e non il denunciato. Ecco cos'è il victim blaming.A 24 ore di distanza dall’articolo pubblicato dal giornalista Filippo Facci su Libero, scoppia la polemica con politici dell’area Pd, 5 Stelle e Sinistra italiana che chiedono che venga sospeso il nuo ...