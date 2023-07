Facci contro le accuse per il suo articolo sul caso La Russa | «Non riscriverei quella frase | non l’hanno capita»

(Di domenica 9 luglio 2023) Prova a difendersi Filippodopo le polemiche scoppiate per un passaggio nel suosu Libero suldella presunta violenza sessuale di Leonardo La. Anzi il giornalista prossimo alla conduzione di una striscia quotidiana su Rai2 accenna a modo suo a una sorta di pentimento: «? No, perché conta solo un fatto – dice all’agenzia Ansa – che lanon ha portato niente di buono e che ha fatto malinténdere un intero. La professionalità innanzitutto – aggiunge– l’orgoglio personale poi». Sotto accusa era finita ladel suo pezzo in cui scriveva «una ragazza di 22 anni era indubbiamente fatta di cocaina prima di essere fatta anche da Leonardo ...

La ragazza ha subito uno stupro caro! Si vergogni! Dovremmo sentire queste volgarità dal servizio pubblico Queste le domande che presenterò in un'interrogazione in Commissione di Vigilanza ...... all'interno della polemica politica apertasi intorno alla denunciaLeonardo La Russa per violenza sessuale, il passaggio dedicato alla questione in un articolo su Libero di Filippo. Le ...La polemica A protestareil linguaggio usato dasono anche gli altri partiti di opposizione. Carlo Calenda su Twitter definisce il giornalista un "troglodita che in ogni altro paese ...

Facci contro le accuse per il suo articolo sul caso La Russa: «Non ... Open

“Filippo Facci bullizza la presunta vittima”: le accuse contro il giornalista di Libero che firma sul quotidiano un articolo sul caso che riguarda il figlio di La Russa.Dopo un articolo pubblicato da Libero, il giornalista finisce sotto accusa da parte delle opposizioni per alcune frasi riferite alla ragazza che ha denunciato per violenza sessuale il figlio di Ignazi ...