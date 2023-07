(Di domenica 9 luglio 2023) La destra è destra. E anche se ogni tanto lo nasconde alla fine non resistono al richiamo della foresta e tutto,il campionario fascista e sessista esce fuori. Polemiche per le parole che Filippo...

Facci, battute sessiste sulla ragazza del caso La Russa: merita la striscia su Rai Due Globalist.it

Non vede la violenza sessuale: vede la droga. E senza rendersene conto scrive che a una drogata si può fare tutto, perché lei per prima s’è fatta di tutto ...Polemiche per le parole che Filippo Facci in un articolo ha dedicato alla vicenda relativa al figlio di Ignazio La Russa, coinvolto in un'indagine per violenza sessuale.