Fabbian | il Lecce sorpassa tutti | richiesta una formula – CdS

Leggi su inter-news

(Di domenica 9 luglio 2023) L’Inter continua a lavorare sul mercato in uscita, con un occhio anche per i giovani. Tra questi Giovanni, lo scorso anno protagonista in Serie B con la Reggina. Secondo il Corriere dello Sport ilavrebbeto le altre pretendenti, ma richiede unaben precisa all’Inter. SORPASSO – È in definizione il prossimo futuro di Giovanni, centrocampista dell’Inter che lo scorso anno ha stupito in Serie B con la maglia della Reggina. Sul giocatore è forte l’interessamento di Empoli e Bologna, ma è ila essere al momento in pole position. Pantaleo Corvino, sempre molto attento ai giovani di prospettiva, è in contatto proprio con i nerazzurri per chiudere il giocatore. Un’operazione che, però, secondo i giallorossi può essere chiusa soltanto con la ...