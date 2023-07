Fa sesso con un paziente nel parcheggio ma lui muore | infermiera licenziata

(Di domenica 9 luglio 2023) Un'è statadopo la morte di unin circostanze "eccezionali" con cui aveva una relazione segreta. È la storia di Penelope Williams,dello Spire Yale Hospital, a Wrexham, in Galles: ha voluto rischiare ma non è andata bene, sopratutto per l'uomo. La vicenda...

Erano in auto, lui, in dialisi, è improvvisamente crollato e lei ha ignorato il consiglio di chiamare un ambulanza: è finita male ...Un'infermiera ha perso il lavoro dopo che l'ospedale ha scoperto che aveva avuto una relazione con un paziente per oltre un anno, terminata con la morte dell'uomo dopo un ...