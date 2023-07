F1 | Verstappen vince anche a Silverstone Secondo Norris Delusione Ferrari

(Di domenica 9 luglio 2023) Sesta vittoria consecutiva per un sempre più dominante Max, che trionfa per la prima volta in carrieranel Gran Premio di Gran Bretagna mettendo una chiara ipoteca sul terzo titolo Mondiale di Formula 1 consecutivo, con addirittura 12 gare ancora da disputare. Deludono ancora lecon Charles Leclerc nono e Carlos Sainz decimo. Il 25enne olandese, all’ottavo...

