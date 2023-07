F1 su TV8 oggi | GP Gran Bretagna 2023 | orario in chiaro | programma | diretta e differita gara

Leggi su oasport

(Di domenica 9 luglio 2023) È il giorno delPremio didi Formula 1., a differenza di altre domeniche di inizio luglio del passato, sarà l’evento sportivo più importante a tenersi in terra inglese. Difatti, capita che lacoincida con la finale di Wimbledon. Nel qual caso, la partita più importante dell’anno prende giocoforza il sopravvento sulla corsa motoristica. Però, in questo, il torneo tennistico raggiungerà il proprio culmine settimana prossima. Dunque Silverstone può prendersi tutte le luci della ribalta. LALIVE DEL GP DIDI F1 DALLE 16.00 Vale la pena di ricordare che vincere questo GP vale doppio. Non in termini di punteggio, bensì di prestigio. Chi si impone riceve nelle proprie mani il famoso ...