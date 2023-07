F1 | per Ferrari ogni mezza speranza viene frustrata Silverstone ennesima delusione di un 2023 senza capo nè coda

Leggi su oasport

(Di domenica 9 luglio 2023) Per la, il Gran Premio di Gran Bretagna si è risolto in maniera tremendamente deludente. La Scuderia di Maranello ha raccolto, letteralmente, le briciole. Il 9° posto di Charles Leclerc e il 10° di Carlos Sainz portano in dote la miseria di 3 punti, meno di quanti sono stati artigliati dal solo Alexander Albon, attestatosi in ottava posizione, giustappunto davanti alle due Rosse. Non è però il risultato in sé a lasciare l’amaro in bocca al Cavallino Rampante, bensì il modo in cui è arrivato. D’accordo, ha detto male l’ingresso della safety car per rimuovere la vettura di Kevin Magnussen, la cui power unit (, peraltro) si è allegramente arrostita. Cionondimeno, tale evoluzione dei fatti si è verificata perché i piloti di Maranello erano già in difficoltà nel confronto diretto con le McLaren e le Mercedes, rivali designate nella rincorsa ...