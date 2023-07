F1 | Lewis Hamilton | “Complimenti alla McLaren Partenza non buona | poi sono andato meglio”

Leggi su oasport

(Di domenica 9 luglio 2023)ha centrato la terza posizione in occasione del GP della Gran Bretagna, decimo appuntamento del Mondiale 2023 di Formula 1. Il britannico, sul circuito di casa, quello di Silverstone, ha ottenuto un gap di +6.783 rispetto al leader Max Verstappen, centrando il podio per la quarta volta in stagione. Un risultato incredibile per il Regno Unito che, nella gara odierna, grazie al secondo posto di Lando Norris ha trovato la prima doppietta britannica nel nuovo secolo, scrivendo dunque una pagina di storia indelebile del motorsport. E proprio su questo ultimo aspetto si è concentrato l’ex Campione del Mondo in fase di commento: “Nonstato io a conquistare il terzo posto, è stato il pubblico. Silverstone è la gara più bella di tutti, sento l’energia della gente quando corro. Voglio congratularmi con Lando Norris e con la ...