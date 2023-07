F1 | Leclerc | ' oggi poco da fare | era impossibile sorpassare'

c'era poco da fare, era impossibile sorpassare": e' tutta in questa frase la delusione di Charles, nono al Gp di Silverstone dopo i segnali positivi dell'ultimo gran premio e delle libere.Completano la graduatoria dei primi dieci Charlese Carlos Sainz, veloci nelle qualifiche di ieri ma mai realmente in lotta per il podio nella corsa di. Prossimo appuntamento con la ...... le Rosse di Maranello non sono andate oltre un deludente nono e decimo posto cone Sainz, rispettivamente a 18 e 19 secondi di distacco dal Verstappen. Oltre all'ottima McLaren ,molto ...

Ferrari, Leclerc: "Non avevamo passo, oggi c'era poco da fare" - Sportmediaset Sport Mediaset

"Oggi c'era poco da fare, era impossibile sorpassare": e' tutta in questa frase la delusione di Charles Leclerc, nono al Gp di Silverstone dopo i segnali positivi dell'ultimo gran premio e delle liber ...SILVERSTONE - Charles Leclerc è visibilmente deluso dopo il nono posto nel Gran Premio di Gran Bretagna, in cui ha faticato molto nel trovare il giusto feeling con la vettura, ritrovandosi costretto a ...