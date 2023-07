F1 | la Ferrari deve imparare dalla McLaren? Lavoro in silenzio | pochi proclami | podio e Max Verstappen impensierito per 5 minuti

Leggi su oasport

(Di domenica 9 luglio 2023) La prima vettura a impensierire seriamente la Red Bull in questo 2023 è stata la. Incredibile a dirsi solo poche settimane fa. Maxqualche dubbio lo avrà avuto al massimo per 5, però intanto oggi a Silverstone non ha potuto permettersi la consueta Promenade de Santè verso l’ennesimo successo. Anzi, ha dovuto gestire e prendere le misure a Lando Norris prima di deporre ogni sua ambizione. Chapeau al team di Woking, assoluta rivelazione del weekend britannico. La crescita di rendimento della MCL60 è stata esponenziale. Qualcosa si era già intravisto settimana scorsa in Austria, quando è arrivata la prima tranche di evoluzioni. Il pacchetto completo è stato presentato nel GP di casa e i risultati si sono visti. Norris addirittura erettosi al ruolo di anti-, Piastri finalmente ...