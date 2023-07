F1 in tv oggi | GP Gran Bretagna 2023 | orari TV8 e Sky | programma | streaming

(Di domenica 9 luglio 2023) Tutto pronto a Silverstone per ilPremio di, decimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Lo storico circuito del Northamptonshire sarà teatro di una gara che si preannuncia molto interessante ed incerta almeno in ottica podio, considerando l’annunciata superiorità di Max Verstappen dalla pole position al volante della Red Bull. LA DIRETTA LIVE DEL GP DIDI F1 DALLE 16.00 Alle spalle del fuoriclasse olandese scatteranno infatti a sorpresa le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, rispettivamente 2° e 3°, davanti alle Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz. I piloti della Rossa dovrebbero avere più passo delle MCL60, ma non sarà facile contenere gli attacchi delle Mercedes. George Russell 6° e Lewis Hamilton 7° hanno evidenziato un ...

Verstappen in pole nella griglia di partenza davanti a Norris e Piastri dopo le qualifiche. Formula 1 protagonistacon la gara del GPBretagna a Silverstone, decima tappa del campionato del mondo di F1. Max Verstappen su Red Bull, alla quinta pole consecutiva, partirà all'assalto della sesta vittoria di ...

F1 Ferrari Silverstone - Qualifica non adatta ai deboli di cuore quella andata in scena sul circuito di Silverstone, teatro del Gran Premio di Gran Bretagna che scatterà domani alle ore 15 locali (16 ...