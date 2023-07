F1 | il guizzo di Lewis Hamilton | podio in casa con una strategia intelligente

(Di domenica 9 luglio 2023) L’unica certezza nel mondo della Formula 1 continua a chiamarsi Max Verstappen: l’olandese è riuscito a vincere anche una gara di difficile interpretazione a Silverstone, con l’ingresso di Virtual Safety Car e Safety Car e una McLaren decisamente brillante che ha dato battaglia con un ottimo Lando Norris, che ha chiuso secondo, e Oscar Piastri, quarto. A sorprendere è stata la bella prestazione di, che ha colto un terzo posto sicuramente non preventivabile dopo una qualifica che lo vedeva scattare dalla settima piazzola. Il sette volte campione del mondo ha azzeccato perfettamente la, ripartendo dopo la safety car dalla terza piazza fortunato nel timing, bravissimo nello sfruttarlo. Nel pit stop ha montato gomma soft ed è riuscito a difendere alla grande la terza posizione dal ritorno da dietro in particolare ...

... quando viene beffato dall'esperienza diHamilton . Verstappen batte dunque i padroni di casa,... il #63 non riesce però a trovare ilcontro Piastri e una McLaren realmente velocissima. Tra ...scatta settimo e con pazienza, e un pizzico di aiuto dalla fortuna con la Safety Car arrivata ... ma oggi gli manca proprio il. Quarto per tutta la prima parte di gara, finisce fuori dalla ...Hamilton (Mercedes) 6,5 : sfortunato come Max nella chiamata box prima della SC fa quello che sa fare, il campione, rimontando qualche posizione, gli manca ilfinale su Sainz per ...