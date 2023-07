(Di domenica 9 luglio 2023) La Formula 1 si prende una piccola pausa, l’unica di questo infuocato mese di luglio. Difatti settimananon si, ma si tira il fiato dopo due weekend diconsecutivi. All’orizzonte si staglia però un altro impegnativo back-to-back. Si ricomincia nel weekend del 21-23 luglio,andrà in scena una ‘Grande Classica’ estiva del Circus, ovvero il Gran Premio d’. L’appuntamento magiaro è ormai diventato fisso nel calendario del Mondiale, avendo vissuto la propria prima edizione nel 1986 senza poi mai mancare all’appello. Una delle caratteristiche dell’evento è rappresentata dalla sua collocazione fissa. Asifa caldo. Se non è agosto, lo si fa a luglio. Le dinamiche meteorologiche sono però cambiate. Un ...

... ma siamo presenti anche in Portogallo, Polonia, Germania, Austria,, mentre quest'anno ... comunque, non c'è stato alcun passo indietro, anzi abbiamo aumentato gli investimenti e nel....../ Premio EstEnergy Gruppo Hera " Serpetatiyen neqewimi " di Ramazan K l ç (Turchia) "Per il ... MENZIONE SPECIALE ANIMAZIONE " Amok " di Balázs Turai (, Romania 2022) "Per la creazione di ...Ma la Nato ha anche lottato per colmare le divisioni su questioni importanti: la Finlandia è stata accolta quest'anno, ma l'adesione della Svezia è stata ostacolata da Turchia e. Ci sono ...

F1, GP Ungheria 2023: quando la prossima gara Orari, programma e tv. Si corre a Budapest fra due settimane OA Sport

La quarta tappa delle Ranking Series 2023 di lotta si disputerà in Ungheria, in occasione dell'Hungarian Grand Prix - Polyák Imre Memorial, in programma dal 13 al 16 luglio: a Budapest saranno al via ...L'Anderlini Pediatrica chiude al campionato italiano Under 14 femminile al 8° posto. Talentuose giocatrici modenesi come Asia Spaziano e Stella Cornelli parteciperanno agli Europei Under 17 in Serbia ...