F1 | GP Gran Bretagna Silverstone 2023 replica gara in chiaro su TV8 | orario | canale e come vederla

Leggi su sportface

(Di domenica 9 luglio 2023) Il GP didi F1 sarà visibile ininsu TV8. Andiamo a scoprire allora di seguito quali sono tutte le informazioni utili suvedere la differita della decimastagionale. E’ tutto pronto per labritannica su un circuito tanto storico e amato: chi riuscirà a vincere? Si parte alle ore 16 (in virtù del fuso) di domenica 9 luglio in back-to-back rispetto all’Austria. Chi non dovesse riuscire a seguire lain diretta sui canali pay di Sky, cioè Sky Sport Summer e Sky Sport F1, potrà fare affidamento sullaproposta da TV8, ilin ...