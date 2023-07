F1 Gp Gran Bretagna 2023 | Verstappen vince a Silverstone e disastro Ferrari

(Di domenica 9 luglio 2023) (Adnkronos) - Maxil Gp ditrionfando a. Il pilota olandese della Red Bull, campione del mondo e leader iridato, centra la sesta vittoria consecutiva, l'ottava stagionale e la 43esima della carriera.precede la McLaren di Lando Norris e la Mercedes di Lewis Hamilton in una gara pessima per la. Pronti, via ealla prima curva viene passato dalla McLaren di Norris, che scatta alla perfezione dalla seconda posizione e si prende la testa.è costretto a inseguire, mentre alla spalle della Red Bull del campione del mondo si accoda la McLaren di Oscar Piastri. Charles Leclerc è quarto con la prima delle, mentre ...

Partiamo da una non notizia: Max Verstappen ha vinto il GP die, anche se è ufficialmente la sua prima volta in questa gara, siamo comunque all'ennesima conferma di un campione che intende prendersi il terzo titolo in Formula 1 della sua carriera. Va a Max Verstappen su Red Bull la vittoria del GP didi F1. Alle sue spalle, la McLaren di Lando Norris e la Mercedes di Hamilton. Guarda il video con gli highlights della ...

Fa impazzire il pubblico di casa, sale sul podio a Silverstone, dando tra l’altro filo da torcere vero a Verstappen e non solo in partenza. Attribuisce quasi tutti i meriti alla squadra, la rediviva ...Il campione del mondo in carica vince senza troppi affanni davanti a Norris e Hamilton. 9° Leclerc e 10° Sainz con le Ferrari.