F1 GP Gran Bretagna 2023 | Alonso | “Non sono preoccupato | stiamo lavorando”

Leggi su sportface

(Di domenica 9 luglio 2023) A pochi minuti dall’inizio delPremio didi F1, il pilota dell’Aston Martin Fernandoha parlato dei problemi riscontrati nelle ultime gare. Ecco le sue parole: “Non, in dieci gare siamo andati dieci volte in Q3. E anche in Austria sembrava che volassero tutti, ma alla fine abbiamo fatto più punti di loro. Questo non significa che non siamo consapevoli di mancare di prestazioni rispetto alle prime cinque gare, è ovvio e lo vediamo tutti. Ma ci. Il Mondiale non è una gara, il nostro focus è sulla a lungo termine. Dedichiamo le Prove Libere 1 del venerdì alla vettura 2024”. E ancora: “Forse avremmo potuto superare Albon. L’ottavo posto era il massimo, ma i primi sette ...