F1 | Ferrari in modalità gambero | nuovi passi indietro e quinta forza del campionato Qual è la vera versione?

(Di domenica 9 luglio 2023) Brusco risveglio per lain quel di Silverstone, al termine di un Gran Premio di Gran Bretagna 2023 oltremodo negativo e concluso ai margini della zona punti con entrambe le macchine. Il nono posto di Charles Leclerc ed il decimo di Carlos Sainz rappresentano unadoccia fredda per la Scuderia di Maranello, dopo i progressi incoraggianti messi in mostra a Montreal e in Austria. Certo, il risultato odierno non è completamente veritiero perché condizionato da un timing sfortunato con la Safety Car e da una strategia discutibile, ma la prestazione resta deludente e anche nel caso di una corsa lineare l’obiettivo podio sarebbe stato irraggiungibile. La Rossa si è rivelata infatti inferiore non solo alla Red Bull, ma anche a Mercedes e McLaren. Già alla vigilia Silverstone era ritenuta dalla casa emiliana una delle piste peggiori dell’anno per le ...