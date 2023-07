F1 | Charles Leclerc | “Non avevamo passo e la Safety Car ci ha un po’ penalizzato”

Leggi su oasport

(Di domenica 9 luglio 2023) Un nono posto che non può soddisfare quello del monegasconel GP di Gran Bretagna, round del Mondiale 2023 di F1. La Ferrari era reduce dai buoni risultati della prova in Austria e sperava di dare seguito a quanto di buono messo in mostra in Stiria. Sfortunatamente, la conformazione della pista di Silverstone non ha assolutamente sorriso alla SF-23, lenta e non in grado di dare la velocità necessaria per salire sul podio. Una gara nella quale a vincere è stato il solito Max Verstappen, con la Red Bull, a precedere il sorprendente Lando Norris con la McLaren e il britannico Lewis Hamilton con la Mercedes. L’altra Rossa dello spagnolo Carlos Sainz è giunta decima. “Nel primo stint non c’era tanto degrado, ma è mancato completamene ilpoca trazione in uscita dalle curve veloci e quindi ...