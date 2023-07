F1 | Arrivabene | “Il risultato di oggi della Ferrari non mi è piaciuto Bisogna dare tempo a Vasseur”

Leggi su sportface

(Di domenica 9 luglio 2023) “E’ stato un gran premio molto particolare. Come tifoso non mi èdal punto di vista dal, ma la squadra va sostenuta sempre. Quest’anno è difficile stare davanti alla Red Bull e a un Verstappen così in palla. E’ maturato molto negli ultimi anni. Sono una combinazione difficile da battere. Verstappen anni fa era molto umorale e faceva parecchi errori, tante volte ci ha fatto arrabbiare per i tocchi non teneri alle nostre macchine”. Lo ha detto l’ex team principaled ex dirigenteJuventus, Maurizio, ospite di Race Anatomy su Sky: “Leclerc l’ho portato io, penso sia un grandissimo campione, ma non penso sia stata fatta una scelta tra lui e Sainz. Il primo avversario del primo pilota è il secondo .Non c’è mai stato un ordine prestabilito. ...