F 1 | GP Gran Bretagna - Dominio di Verstappen a Silverstone

(Di domenica 9 luglio 2023) Maxha vinto ilPremio di, segnando la decima vittoria consecutiva stagionale per la Red Bull Racing. Il due volte campione del mondo è partito male, facendosi infilare dalla McLaren di Norris, ma è riuscito in pochi giri a riprendere il comando della corsa e di mantenerlo poi fino alla bandiera a scacchi senzadi problemi. Tifosi in delirio sulle tribune per i due inglesi sul podio di: Lando Norris ha regalato alla McLaren il primo podio stagionale e ha preceduto al traguardo la Mercedes di Lewis Hamilton. In aggiornamento I risultati completi del GP di>>