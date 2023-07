F 1 | GP Gran Bretagna - Dominio di Verstappen a Silverstone

(Di domenica 9 luglio 2023) Maxha vinto ilPremio di, segnando la decima vittoria consecutiva stagionale per la Red Bull Racing. Il due volte campione del mondo è partito male, facendosi infilare dalla McLaren di Norris, ma è riuscito in pochi giri a riprendere il comando della corsa e di mantenerlo poi fino alla bandiera a scacchi senzadi problemi. Tifosi in delirio sulle tribune per i due inglesi sul podio di: Lando Norris ha regalato alla McLaren il primo podio stagionale e ha preceduto al traguardo la Mercedes di Lewis Hamilton. Così in Top 10. Bicchiere mezzo pieno per la McLaren perché, oltre al secondo posto conquistato con Norris, la squadra di Woking ha portato a casa anche i punti del quarto posto con Oscar Piastri. L'unico rammarico è aver perso il podio ...

Un vero e proprio disastro quello dell' Alpine nelPremio di. A Silverstone, le due A523 non hanno completato la gara per due diversi problemi. Sulla vettura di Ocon è stato riscontrato dopo pochi giri un problema di natura idraulica, mentre per ...Meta ha lanciato negli Usa e inThreads, la nuova app creata dal fondatore di Facebook e Instagram e annunciata come rivale di Twitter. Sarà collegata a Instagram ma consentirà agli ...Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden , è inper incontrare il primo ministro britannico Rishi Sunak e il re Carlo III prima di proseguire per la Lituania per un vertice della Nato. Biden vola in Europa per il summit Nato di ...

F1, GP Gran Bretagna 2023: le pagelline di Terruzzi Red Bull

Un vero e proprio disastro quello dell'Alpine nel Gran Premio di Gran Bretagna. A Silverstone, le due A523 non hanno completato la gara per due diversi problemi. Sulla vettura di Ocon è stato riscontr ...La stagione estiva della F1 prosegue e nel weekend si è disputato uno degli appuntamenti storici del campionato, il GP Gran Bretagna. Le giornate di gran caldo e una Ferrari decisamente anonima in gar ...