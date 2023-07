Ex Juve | Van der Sar ha risposto favorevolmente alle ultime ore | rimane in condizioni riservate

... ma è in procinto di passare alla. Galliani, suo convinto estimatore, gli telefona e lo ... MARCOBASTEN Incredibile ma vero il Milan acquista MarcoBasten in scadenza di contratto a ...Da repubblica.itder sar e la moglie Preoccupazione per Edwinder Sar, ex portiere di Ajax, Juventus e Manchester United. Secondo quanto riporta il club olandese - di cui è stato anche amministratore delegato prima di dimettersi a maggio - l'ex giocatore ...Edwinder Sar, ex portiere, resta in terapia intensiva dopo il ricovero avvenuto nella giornata di ieri per emorragia cerebrale Edwinder Sar, ex portiere della, resta in terapia intensiva dopo il ricovero avvenuto nella giornata di ieri per emorragia cerebrale. Ecco il comunicato dell'Ajax. IL ...

L’ex portiere della Juve Edwin van der Sar in terapia intensiva per un’emorragia cerebrale Il Fatto Quotidiano

L’ex portiere della Juventus Edwin van der Sar è stato ricoverato in terapia intensiva dopo un’emorragia cerebrale. Le sue condizioni.L’ex portiere della Juve è in terapia intensiva. Nel 2009 sua moglie Annamarie ebbe lo stesso malore: insieme sono testimonial di un'associazione che aiuta le persone con disturbi cerebrali ...