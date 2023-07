Europei Under 19 | l’Italia vola in semifinale | basta il pareggio contro la Polonia

(Di domenica 9 luglio 2023)U19con il brivido agli. La squadra di Bollini, reduce dalla brutta sconfittail Portogallo con il punteggio di 5-1, è riuscita a riscattarsi con una prestazione comunque dai due volti. L’ultima partita della fase a gironi ha messo di fronte gli azzurrinilae la sfida si è conclusa in parità.si schiera con il tridente formato da Vignato, Esposito e Hasa, larisponde con la coppia formata da Nsangou e Majchrzak. Gli azzurri sfiorano subito il vantaggio con Esposito, poi ci prova anche Kayode. Al 9? a passare è lacon Strzalek che sfrutta un errore della difesa azzurra. Vignato tenta la reazione, al 35? arriva ilcon Hasa che non può ...

L' Italia19 si qualifica alle semifinali degli. Dopo la netta vittoria per e , gli Azzurrini di Bollini pareggiano contro la Polonia con il risultato di 1 - 1 grazie al gol di che risponde alla ...I consigli del giorno 10 luglio 2023 sono dedicati alla fase a gironi degli19 e alla Liga Profesional Argentina Lunedì 10 luglio si giocano le gare valide per la fase a gironi degli19 e quelle della ventiquattresima giornata Liga Profesional ......23 ed Elite (maschili e femminili) oltre a quello del Mixed Relay e che vedrà al via complessivamente circa 1000 atleti in rappresentanza di oltre 40 nazioni. I campionatisu Strada ...

In Spagna è scandalo per la finale persa agli Europei U21: Gol da annullare!. Cosa dice la regola Fanpage.it

A Malta polacchi in vantaggio dopo 8', raggiunti dalla rete dei ragazzi di Bollini di Hasa al 34'. Il pari qualifica gli Azzurrini come seconda del girone. Ora attende di conoscere l'avversaria, Spagn ...Si è conclusa da poco la sfida tra Italia e Polonia Under 19, valida per la terza e ultima giornata della fase a girone dell'Europeo di categoria. La squadra del ct Bollini ha ottenuto ...