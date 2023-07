Europei Under 19 | l' Italia pari con la Polonia e approda in semifinale

(Di domenica 9 luglio 2023) AGI - L'alladeglidi calcio19: gli azzurrini di Bollini hanno pareggiato 1-1 con lacon le reti di Strzalek all'ottavo minuto per i polacchi e pareggio di Hasa al 34mo e hanno ottenuto il punto che serviva per la qualificazione. Gli azzurrini sono passati per la migliore differenza reti rispetto alla, dopo la vittoria su Malta e il pesante ko per 5-1 subito con il Portogallo. Lasi giocherà giovedì 13 luglio contro una tra Norvegia e Spagna. Non ci sarà Ndour squalificato, a rischio anche D'Andrea e Vignato per problemi fisici.

L'Italia19 del ct Alberto Bollini si è qualificata per le semifinali deglidi categoria, in corso a Malta, pareggiando 1 - 1 con la Polonia nel match giocato al National Stadium di Ta'Qali. ...Una prestazione che conferma l'ottima forma dell'allieva di Patrick Ottoz in vista dei campionati23 (Espoo " Finlandia - 13 16 luglio). Inoltre, questa prestazione ha garantito alla ...Bastava il pari e pareggio è stato. L '1 - 1 con la Polonia è il punto di partenza per l' Italia di Bollini verso la semifinale degli19. Secondo posto nel girone vinto dal Portogallo, grazie al maggior numero di gol segnati (a parità di differenza reti) rispetto proprio ai polacchi, e qualificazione strappata con i ...

Che sofferenza, ma l'Italia Under 19 fa 1-1 con la Polonia e vola in semifinale La Gazzetta dello Sport

L'Italia under 19 del ct Alberto Bollini si è qualificata per le semifinali degli Europei di categoria, in corso a Malta, pareggiando 1-1 con la Polonia nel match giocato al National Stadium di Ta'Qal ...A parte che sono cambiati coach e DS nel frattempo, non ho ricordi di un brutto divorzio, dicono che sia rimasto in ottimi rapporti con Toto (sono stati visti a cena insieme dopo una partita da avvers ...