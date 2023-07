Europei U 19 | 1 - 1 con Polonia | Italia in semifinale

(Di domenica 9 luglio 2023) L'under 19 del ct Alberto Bollini si è qualificata per le semifinali deglidi categoria, in corso a Malta, pareggiando 1 - 1 con lanel match giocato al National Stadium di Ta'...

L'Italia under 19 del ct Alberto Bollini si è qualificata per le semifinali deglidi categoria, in corso a Malta, pareggiando 1 - 1la Polonia nel match giocato al National Stadium di Ta'Qali. Polacchi in vantaggio all'8' ptStrzalek, pareggio degli azzurri al 34' ...Le uniche davanti a lei sono state le prime tre atlete dell'ultima serie,i migliori accrediti: ...che conferma l'ottima forma dell'allieva di Patrick Ottoz in vista dei campionatiUnder 23 ...Bastava il pari e pareggio è stato. L '1 - 1la Polonia è il punto di partenza per l' Italia di Bollini verso la semifinale degliUnder 19. Secondo posto nel girone vinto dal Portogallo, grazie al maggior numero di gol segnati (a ...

LIVE Nuoto, Europei juniores 2023 in DIRETTA: staffette miste e dorsisti per chiudere in bellezza OA Sport

L’Italia, con le due staffette miste che vincono l’oro nelle due ultime gare degli Eurojuniores di nuoto a Belgrado, chiude la manifestazione continentale al primo posto. Porta a casa ...Basta l' 1-1 all'Italia contro la Polonia per qualificarsi per la semifinale dell'Europeo Under 19. Succede tutto nel primo tempo: Al vantaggio di Strzalek all'8' gli azzurrini hanno risposto al 34' c ...