Ci sarà un bilaterale Recep Tayyipe Joe Biden al vertice Nato di Vilnius . E' stato il presidente turco ad annunciare cheil suo omologo statunitense in un comunicato citato da Anadolu . La decisione, presa di ...... ha dettoannunciando un possibile incontro con il presidente russo Vladimir Putin ad ... Biden è atteso in serata a Londra doveil Premier britannico, Rishi Sunak, e Re Carlo , poi si ...Ma la diplomazia continua:Vladimir Putin sarà in Turchia ad agosto eRecep Tayyp. Lo ha annunciato lo stesso presidente turco, durante la conferenza stampa con il presidente ...

Erdogan incontrerà Biden al vertice Nato di Vilnius TGLA7