Enzo Marco Diamanti travolto e ucciso mentre attraversava la strada

(Di domenica 9 luglio 2023) Incidente mortale questa mattina a Carrara (Massa Carrara) per un pedone di 85 annida un’auto . La vittima è, molto conosciuto come curatore dell’oroscopo , redatto in una particolare versione locale, per l’edizione cittadina della Nazione oltreché per i suoi racconti e fiabe in dialetto apuano attinti dalla tradizione e di taglio popolare. Secondo la ricostruzione,...

È stato investito mentre attraversava a piedi viale XX settembre