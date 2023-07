(Di domenica 9 luglio 2023) Aveva 85 anni. Era molto noto in città per curare l'oroscopo dell'edizione locale de La Nazione oltreché per i suoi racconti e fiabe in dialetto apuano

Aveva 85 anni. Era molto noto in città per curare l'oroscopo dell'edizione locale de La Nazione oltreché per i suoi racconti e fiabe in dialetto apuanoIncidente mortale questa mattina a Carrara (Massa Carrara) per un pedone di 85 anni travolto da un'auto. La vittima èDiamanti , molto conosciuto come curatore dell'oroscopo , redatto in una particolare versione locale, per l'edizione cittadina della Nazione oltreché per i suoi racconti e fiabe in dialetto ...

Enzo Marco Diamanti morto investito da un'auto, tragedia a Carrara LA NAZIONE

