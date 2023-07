Enrico Pieranunzi | alla Sala Podiani della Galleria Nazionale dell’Umbria | una lectio magistralis di jazz

Leggi su giornaledellumbria

(Di domenica 9 luglio 2023) // di Francesco Cataldo Verrina // Quando ilgoes to the Museum, determina un risveglio dell’arte in generale, talvolta ferma nella sua atavica bellezza. «Che cos’è unad’arte – disse una volta Picasso – se non una vecchia cantina con tantimi appesi alle pareti». Le arti figurative sono immobili nella loro magnificenza, ma se unite alpossono ritrovare il dinamismo del coinvolgimento, la loro motilità e trasferire la sensazione. È questo l’effetto taumaturgico che producono taluni artisti esibendosi, specie se l’erogatore di cromatismi, a tinte tenui o accese sulla tela delle emozioni, è uno dei ...