Elisabetta Gregoraci | la rivelazione scioccante sul figlio | lo fa con ogni amica che porta a casa

(Di domenica 9 luglio 2023) Vicende da mamma perche è alle prese con la crescita del: un vero rubacuori nonostante la giovanissima età. In questi giorni si è tornati a parlare molto delle vicende legate alla famiglia di Briatore, dal noto imprenditore alla sua ex compagnafino a loroNathan Falco, sono stati tutti protagonisti in questa calda estate. Il piccolo, classe 2010 oggi appena tredicenne, sta entrando in un’età particolare dove gli interessi cominciano ad essere molteplici e questo richiede un certo impegno extra anche da parte dei suoi genitori. La confessione di, la verità su suo– (Foto: Instagram @real) – ...

Conducono Alan Palmieri ed, con Mariasole Pollio. Il programma sarà trasmesso in diretta da Radio Norba e Telenorba. Dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 21 sarà aperto Battiti ...potrebbe coronare a breve il sogno di avere un altro figlio L'indiscrezione arriva dal settimanale Nuovo Tv, che ha pubblicato alcuni scatti che ritraggono la showgirl in ...La nota showgirlè stata immortalata dal settimanale Nuovo Tv in spiaggia a Forte dei Marmi in compagnia del fidanzato Giulio Fratini. Non è sfuggito un dettaglio che ha destato sospetti ai ...

Elisabetta Gregoraci cambia stile a Battiti Live: brilla con l'abito verde fluo e le onde da sirena Stile e Trend Fanpage

Nelle ultime ore hanno fatto molto discutere le dichiarazioni fatte da Flavio Briatore. L’imprenditore ha infatti svelato che per suo figlio, il ...Intervistato dal Corriere della Sera, Flavio Briatore ha spiegato che valorizza la gavetta per tutti, persino per suo figlio Nathan Falco, che non avrebbe alcuna corsia preferenziale in un'azienda del ...