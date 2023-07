Edoardo Donnamaria si scaglia contro Corona dopo il video di Antonella e gli scrive in privato

(Di domenica 9 luglio 2023) Fabriziosempre dal suo canale Telegram posta uno screen dove si legge parte di una conversazione avuta conIl tardo pomeriggio di venerdì ha visto Fabrizioal centro dell’attenzione mediatica a causa della pubblicazione di undiFiordelisi. Nel, girato all’interno della clinica di Giacomo Urtis, amico comune die di, la donna si trovava li per un trattamento. L’azione diha immediatamente suscitato scalpore a causa dei toni e dei modi utilizzati. Se vuoi saperne di più, puoi consultare il nostro articolo (CLICCA QUI PER LEGGERE L’ARTICOLO). La conversazione tra Fabrizioed ...

Antonella Fiordelisi esi sono lasciati ormai da qualche giorno. Tuttavia, sia gli estimatori dei Donnalisi che i genitori degli ex gieffini, hanno dimostrato il loro fortissimo sostegno alla coppia. ...... ' Porco D** ', apri un attimo le cosce Ma sei sprecata per', questa la richiesta di Fabrizio Corona nei confronti di Antonella Fiordelisi , visibilmente imbarazzata che ha ...Proprio questa mattina, sabato 8 luglio, l'ex fidanzata diaveva scritto su Instagram che si sarebbe rivolta ad avvocati per risolvere la questione. La risposta di Fabrizio Corona ...

Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon: "Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria Io sto vicino a lei, ma..." ComingSoon.it

Nelle ultime ore l’ex concorrente del Gf Vip Antonella Fiordelisi ha rotto il silenzio riguardo al video trapelato su di lei. L’ex concorrente della settima edizione del Gf Vip Antonella Fiordelisi, a ...Stando alle ipotesi del web Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria si starebbero riavvicinando. I dettagli.