E’ morto Luisito Suarez | era stato il regista della grande Inter di Herrera

Mondo del calcio in lutto per la morte diSuarez. Aveva 88 anni. Da giocatori era stato uno dei pilastri della Grande Inter di Helenio Herrera. Nato a La Coruna nel 1935 il regista spagnolo si impone già molto giovane prima nel ...Lutto in casa Inter, èal'età di 88 anniSuarez . Lo rende noto il club nerazzurro, che sui social scrive: "Il calciatore perfetto che, con il suo talento, ha ispirato generazioni. Ciao,". Nato a La ...Nelle prime ore della mattina di domenica 9 luglio, Luis Suarez Miramontes, o "", si è spento all'età di 88 anni. Il calciatore e allenatore, stella della Grande Inter, era stato colpito di ...

Lutto nel mondo del calcio: è morto Luisito Suarez, fuoriclasse della Grande Inter - Sportmediaset Sport Mediaset

Luisito Suarez si è spento in ospedale, aveva 88 anni. Anima e cuore della Inter, aveva vinto il Pallone d’oro nel 1960. A Milano vinse tutto e conobbe anche gli… Leggi ...Una decina di anni fa frequentavamo la stesso bar. E non c’era sabato, al mercato di via Fauché, a Milano, in cui non ci incontrassimo e ci mettessimo a parlare di calcio e di vita. Luis Suarez Miramo ...