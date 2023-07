È morto Luis Suarez | mondo del calcio in lutto

(Di domenica 9 luglio 2023) E’ venuto a mancare l’ex pilastro della Grande Inter di Helenio Herrera,, che tante generazioni di tifosi ha saputo ispirare. Fantasista specializzato nei dribbling, calciatore dotato di una classe immensa,ha vestito la maglia nerazzurra dal 1961 al 1970 per 333 partite, segnando la bellezza di 55 gol. Nella sua bacheca ritroviamo L'articolo proviene da Il Difforme.

Genova. Èa 88 anniSuarez , centrocampista spagnolo, "architetto" della Grande Inter di Helenio Herrera e uno dei primi registi di centrocampo. Dopo aver vinto tutto con la maglia narazzurra, nell'...Suarez ha cambiato la nostra serie A. Fu un centrocampista incursore abituato a vincere (due Liga, due Coppe Nazionali e due Coppe delle Fiere, progenitrice della Coppa Uefa, oltre che l'Europeo ...Addio aSuarez, la leggenda dell'Inter di Herrera aveva 88 anni. 'Il giocatore perfetto che, attraverso il suo talento, ha ispirato generazioni. Ciao', il ricordo ...

Luisito Suarez è morto, addio al numero 10 della Grande Inter. Club in lutto: “Era il giocatore perfetto” IL GIORNO

È morto a Milano all'età di 88 anni Luis Suarez, leggenda del calcio spagnolo e vincitore del Pallone d'Oro nel 1960. Lo ha confermato domenica l'Inter ...Se ne va a 88 anni, dopo una breve malattia, Luis Suarez, per noi tutti Luisito: lo spagnolo era stato prima un uomo chiave del Barcellona, poi dell'Inter da giocatore negli anni '60. In nerazzurro to ...