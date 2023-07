E’ lettone il primo capo di Stato apertamente gay dell’Unione europea Le parole del conservatore Rinkevics al suo giuramento

(Di domenica 9 luglio 2023) L’8 luglio Edgarsè diventato presidente del suo Paese, ilad avere undigay nell’Unione. Classe 1973, una laurea in Storia e Filosofia presso all’Università della Lettonia e un passato come giornalista alla Radioper occuparsi di politica estera e relazioni internazionali. Nel 1997 diventa prima vice segretario diper la Difesa e poi segretario di, e nel 2002 sarà vicedelegazione nelle negoziazioni che hanno portato all’ingresso della Lettonia nella Nato. Una carriera che nel 2011 lo porta agli Esteri nel governo di centrodestra di Valdis Dombrovskis. Lo stesso anno nasce il partito di ispirazione liberal-Unità al ...

