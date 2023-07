Dybala via da Roma per il Chelsea? Lui risponde così – VIDEO

(Di domenica 9 luglio 2023) Paulolascerà laper unirsi al? L’argentino, interpellato da un tifoso, ha rispostoPaulosi trova in Inghilterra, dove oggi ha avuto modo di assistere al GP di Formula 1 a Silverstone. L’attaccante dellaè in queste ore al centro di qualche rumors di mercato che vorrebbe ilpronto a pagare la clausola da 12 milioni per portarlo a Londra. NON SUCCEDE pic.twitter.com/GlvQxoynvR — BELLA (@bella2110 ) July 9, 2023 Un tifoso inglese prese al paddock ha provato a far cadere il giocatore in un tranello: lui ne è uscito con un sorriso.

I calciatori di Serie A , in dolce compagnia delle loro compagne, hanno dato ufficialmente ilall' estate 2023 . Immancabili i numerosi scatti sui social per condividere le vacanze con i fan ...Calciomercato, anche il Chelsea su: servono 15 milioniNon ultima il Chelsea di Mauricio Pochettino, presentato da qualche giorno come nuovo manager di un club in netta difficoltà di risultati ...... "Mai vista una maglia così bella" , il corosocial e radio a sovrastare il sussurro della minoranza che osa notare difetti: "Sembrano i colori della Spagna" , "L'ha presentata, siamo ...

Dybala via dalla Roma: il nuovo tecnico paga la clausola CalcioMercato.it

Annuncio improvviso sul futuro di Paulo Dybala. L'argentino lascia la Roma in questo calciomercato Le ultime.Juventus, Inter, Milan e non solo si muovono per colpi importanti, il calciomercato entra nel vivo: tutte le trattative di domenica 9 luglio ...