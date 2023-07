(Di domenica 9 luglio 2023) Paulosuperstar a. L'argentino, che la Roma aspetta domani a Trigoria per l'inizio della preparazione, sta trascorrendo le ultime ore di riposo in Inghilterra: prima Wimbledon , poi ...

Paulosuperstar a. L'argentino, che la Roma aspetta domani a Trigoria per l'inizio della preparazione, sta trascorrendo le ultime ore di riposo in Inghilterra: prima Wimbledon , poi ...L'argentino ora è aper il Gp di Silverstone di Formula 1 dove ha incontrato ache Thiago Silva che ha lanciato un appello per vederlo con la maglia del Chelsea. Ma per il momentonon si ...(Regno Unito) - Il 'dribbling' di Mourinho a specifica domanda, il viaggio in Inghilterra e ... Roma in ansia, Thiago Silva chiamaal Chelsea " Ci sono delle notizie riguardanti, si ...

Dybala a Londra, un tifoso gli dice: "Vieni al Chelsea". Lui reagisce così Corriere dello Sport

Paulo superstar a Silverstone tra calcio e Formula 1: "Amo la velocità". La Roma lo aspetta per domattina Paulo Dybala superstar a Londra. L'argentino, che la Roma aspetta domani a Trigoria per l'iniz ...Thiago Silva chiama l'argentino che però vuole restare alla Roma. Ultimo affondo del Bayern Monaco per l'attaccante inglese. Vrestappen ipoteca il titolo. Sinner ai quarti ...