D' Urso-Mediaset | una foto dietro l' addio? Come replica la conduttrice

(Di domenica 9 luglio 2023) Tra smentite e veleni non si placano le polemiche per l'di barbara d'a Pomeriggio 5, il programma diche da settembre sarà condotto da Myrta Merlino, appena approdata al Biscione da La7. D'non rientra nei nuovi palinsesti presentati da Pier Silvio Berlusconi e in tutta probabilità nei piani dell'azienda. L'ultimo retroscena è quello lanciato da Dagospia secondo cuiallo strappo ci sarebbe unagrafia. Ne ha parlato sui social il giornalista Giuseppe Candela che tira in ballo un'immagine privata, scattata alla festa di compleanno dell'amica giornalista Annalisa Venezia, e finita sui social. D'è intenta a mimare la stessa posa che ha tenuto durante le celebrazioni del funerale di Silvio Berlusconi, con le mani giunte a mo' di ...

Andrea Scarpa per il Messaggero Rai ehanno appena presentato i loro nuovi palinsesti: per ora lei non compare da nessuna parte, giusto giancarlo magalli 'Che io sappia, no. C'è anche da dire che non voglio far carriera: un ...Si comincia subito con alcune news provenienti dal mondo della tv: ha fatto molto scalpore negli ultimi giorni la fuoriuscita di Barbara D'da. La conduttrice, volto legato da decenni a ...Rai ehanno appena presentato i loro nuovi palinsesti: per ora lei non compare da nessuna ... Barbara D', non confermata da Canale 5, dice di non aver mai fatto televisione trash: che ne ...

Barbara D'Urso e la nuova foto con le mani giunte dopo i funerali di Berlusconi: «Falso legarla all'addio a Mediaset ... Open

Tra smentite e veleni non si placano le polemiche per l'addio di barbara d'Urso a Pomeriggio 5, il programma di Mediaset che da ...Barbara D'Urso ancora sotto i riflettori. A parlare della conduttrice Giancarlo Magalli il quale ha utilizzato delle parole abbastanza dure. Barbara D'Urso continua ad essere sotto l'occhio del ciclon ...