Due tie - break | martellate senza tregua | guarda gli highlights di Berrettini - Zverev

Ecco il meglio del 3 - 0 di Matteo Berrettini (6 - 3 7 - 6 7 - 6). Agli ottavi affronterà Carlos Alcaraz, che non è stato per nulla impeccabile contro ...... il colombiano tiene benissimo il campo per i primiset poi finalmente sale in cattedra Sinner. ... Si va al- break. Tutto in equilibrio fino al 4 - 3 quando Sinner prende il comando del gioco e ......43 - Con un passante di diritto in corsa Bublik si aggiudica il- break del terzo set per 8 - 6 ... 2 contro il russo Safiullin, mentre Andrey Rublev èset a zero sul Centrale contro Bublik 15:32 ...

Due tie-break, martellate senza tregua: guarda gli highlights La Gazzetta dello Sport

Il bulgaro affronterà Rune. Il russo piega il kazako che lo aveva battuto nella finale di Halle. Shapovalov k.o. con Safiullin ...Splendida rivincita della finale di Halle per Andrey, che non sfrutta due matchpoint nel quarto set. Fuori la testa di serie 26 canadese ...