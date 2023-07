Due incidenti mortali | sabato di sangue sulle strade campane

(Di domenica 9 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn giovane, del quale non è stata ancora resa nota l’identità, è morto in un incidente stradale verificatosi questa questa mattina verso le 5:30 nel comune di San’Andrea del Pizzone in via provinciale per Mondragone, nel Casertano. Un autocarro si è scontrato con un’autovettura. Immediatamente giunti sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Mondragone hanno liberato dalle lamiere dopo diverse manovre i tre ragazzi rimasti incastrati e affidati alle cure del 118. Purtroppo uno dei ragazzi è stato dichiarato deceduto. Inoltre nella tarda serata di ieri un motociclista è morto in un incidente stradale nel Casertano. Il fatto si è verificato sulla strada statale 7 bis, uscita Domiziana Pinetamare, in via Napoli nel comune di Castel Volturno. Qui si è verificato uno scontro tra un’auto ed una motocicletta. Dopo lo schianto tra i due veicoli, il ...

... ed ha addirittura danneggiatoauto in sosta e un cancello. Scherzo del destino, la nonna del ragazzo aveva discusso con lui solo pochi giorni prima sui rischi e l'assurdità dianaloghi ...... risultano essere 17 i ciclisti investiti in 10 anni (circa un'ottantina gliin tutto, ma ... traffico pesante segnalato e contato dai cittadini e alta velocità in pieno centro, davanti a......sarebbero 4 le persone che hanno riportato ferite lievi e sono state curate sul posto mentre i... è il secondo in pochi giorni su strade poco avvezze a questo tipo di. Il 6 luglio, un'...

In un'ora due incidenti sul Sempione nel Legnanese LegnanoNews.com

Notte di intenso lavoro per la squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Mondragone impegnati in ben due incidenti stradali con gravi conseguenze. Il primo avvenuto verso le ore 23:00 di ieri ...In un quarto incidente un escursionista trentino è morto dopo esser scivolato in Val di Jon in un pendio durante una passeggiata ad anello in montagna ...