Donna palpeggiata in strada in pieno giorno | choc ai Castelli | “Nessuno mi ha difesa”

(Di domenica 9 luglio 2023) Molestata in, sotto gli occhi di tutti, mentre tentava di chiedere aiuto. È uno sfogo amaro quello che L.R. ha affidato ai social nelle ultime ore, raccontando quanto le è successo a Velletri. Un uomo l’avrebbesabato 8 luglio incentro cittadino, a Piazza Giuseppe Garibaldi, sotto la luce del sole e davanti a tanti cittadini che, stando al racconto della, non sarebbero accorsi a difenderla. Attraverso un lungo post, L.R. ha voluto condividere una dolorosa esperienza e cercare riparo, almeno virtuale, tra la solidarietà degli abitanti di Velletri. “Sono una cittadina brasiliana e, insieme a mio marito di origini italo-brasiliane, ci siamo trasferiti in Italia da quasi 3 mesi. Finora, le nostre esperienze sono state molto positive”, scrive, ammettendo però che dopo ...

