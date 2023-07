almese di gravidanza ammanettata a pancia in giù da un agente: 'Non mi importa se sei incinta' VIDEO TikTok, 4 ragazzi morti per il 'boat jumping': la folle challenge di saltare dalla ...L'agente ha insistito per un paio di minuti, minacciando di arrestare la. 'Non toccatela, è incinta di sei mesi', ha avvisato l'uomo. 'Sono incinta, se mi arresti e mi getti a terra sarai ...Il poliziotto ha minacciato di arrestarla e la, Nerillia Laurent almese di gravidanza, ha reagito insultandolo; McNichol l'ha tirata fuori dal suo veicolo e l'ha messa in custodia. 9 ...

Donna al sesto mese di gravidanza ammanettata a pancia in giù da un agente: «Non mi importa se sei incinta» VI leggo.it

Una donna afroamericana incinta strattonata fuori dall'auto, gettata a terra a pancia in giù e ammanettata da un agente sotto gli occhi dei figlioletti in lacrime, dopo che si ...Nuovo episodio di violenza delle forze dell’ordine negli Stati Uniti. In Florida, a Boca Raton, le riprese della body cam di un agente di polizia, Matthew McNichol, mostrano una donna afroamericana, i ...