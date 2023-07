Djokovic-Hurkacz oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Wimbledon 2023

Leggi su sportface

(Di domenica 9 luglio 2023) Novakse la vedrà contro Hubertagli ottavi di finale di, terzo Slam stagionale di scena sui campi in erba dell’All England Lawn Tennis & Croquet Club di Londra. Ad eccezione del terzo set contro Wawrinka (in cui si è trovato sotto 5-3 nel tie-break),non ha corso nessun rischio nei match finora disputati sui prati di Church Road. Ora però l’asticella si alza e sulla strada del serbo ci sarà il polacco, diciannovesima testa di serie ed ex semifinalista del torneo. Nole è avanti 5-0 nei precedenti e partirà ampiamente favorito, ma non potrà concedersi passaggi a vuoto e dovrà essere bravo a leggere il servizio dell’avversario.non ha ancora perso set nei tre match disputati, in cui ha battuto nell’ordine ...