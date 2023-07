Diventa mamma nonostante la sindrome di Alström | è il primo caso al mondo

e neonato sono rientrati a casa dopo pochi giorni in ottime condizioni. 'Ancora un parto che ha del miracoloso . Un primo caso al mondo che ha permesso ad una donna affetta da una rarissima ...Si è verificato a Torino il primo caso di parto dopo procreazione medicalmente assistita in una donna affetta dalla sindrome di Alstrom. Laha 32 anni. Il bimbo è nato all'ospedale Sant'Anna. Pesa 3.110 grammi e, informano dal presidio sanitario, è 'in ottima salute'. Angelika Hutter in carcere a Venezia: 'Sono caduta in un baratro, ...e neonato sono rientrati a casa dopo pochi giorni in ottime condizioni. 'Un primo caso al mondo che ha permesso ad una donna affetta da una rarissima Sindrome di essere seguita nel tempo dai ...

Torino, diventa mamma nonostante sindrome Alstrom: è la prima al mondo TGCOM

Home Adn Kronos Torino, 32enne con sindrome di Alström diventa mamma: è il primo caso al mondo Una donna affetta dalla sindrome di Alström è diventata mamma dopo un percorso di Procreazione Medicalmen ...La storia a lieto fine di una 32enne torinese con alle spalle una lunga vicenda di infertilità a causa di una sindrome genetica rara di cui soffre, ...