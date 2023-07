DIRETTA F1 | GP Gran Bretagna 2023 LIVE | Verstappen sorpassa Norris e va in testa! 4° Leclerc e 6° Sainz

Leggi su oasport

(Di domenica 9 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAORARIO GARA IN CHIARO SU TV8 Giro 7/52 Hamilton si prende la posizione su Alonso e sale in settima posizione, mentrenon ha ritmo ed è a 3.120 da Piastri con la McLaren., comunque, non va via per il momento e rimane a tiro delle McLaren. Giro 6/52 Piastri vicino ae in lotta per la seconda posizione, mentrefa molta fatica a 3? da Piastri. Confronto per il settimo posto tra Alonso e Hamilton. Giro 5/52 Oscar Piastri è il più veloce in questo momento, mentresi prende la posizione di, con poca opposizione del britannico. Piastri è terzo,perde contatto dalla McLaren ed è tallonato da Russel.si avvicina alla ...