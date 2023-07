DIRETTA F1 | GP Gran Bretagna 2023 LIVE | Verstappen in testa! 5° Sainz e 12° Leclerc

(Di domenica 9 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGiro 24/52un martello e porta il margine a 5.502 su Norris, Piastri stabilie a 2.512 da Norris. Russell gira velocissimo con le soft, mentreè 12° e si avvicina a Stroll. Giro 23/52 Russell va fortissimo con le soft che sta creando il margine per stare davanti acon il pit-stop.in tutto questo ha 5.509 di margine su Norris, mentre Piastri è a 2.327 dal compagno di squadra. Giro 22/52porta il proprio margina e 5.100 su Norris, mentre Piastri è a 2.413 dal team-mate. Russell gira molto forte con le gomme soft, mentre5° deve guardarsi da Hamilton.12°. Giro 21/52aumenta il vantaggio e lo porta 4.452 su ...

Verstappen in pole, Ferrari e McLaren inseguono Max Verstappen scatterà dalla pole position nel Premio di Gran Bretagna di F1, decimo atto del calendario 2023.

Grande partenza di Norris che va in testa davanti a Verstappen Piastri Leclerc Russell Sainz Alonso Gasly Hamilton Albon Stroll Ocon Hulkenberg Pronti per la partenza: Hulkenberg e Bottas ...Il racconto in diretta del GP di Gran Bretagna, 11° prova del Mondiale 2023 di Formula 1 a Silverstone. Verstappen in pole davanti alla McLaren e le due Ferrari di Leclerc e Sainz ...